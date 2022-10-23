اليوم السابع
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قطع الكهرباء عن عدد من المناطق والأحياء بمدينة بني سويف لمدة 4 ساعات

الأحد، 23 أكتوبر 2022 02:16 م
قطع الكهرباء عن عدد من المناطق والأحياء بمدينة بني سويف لمدة 4 ساعات قطع الكهرباء - أرشيفية
بنى سويف ـ فريق المحافظات

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أعلن قطاع الكهرباء أنه تقرر فصل التيار عن بعض المناطق والأحياء بمدينة بني سويف العاصمة، وذلك لمدة 4 ساعات، من غد الاثنين إلى الخميس المقبل " اعتباراً من الساعة 7 صباحاً حتى الساعة 11 صباحا، لإجراء الصيانة الدورية للمغذيات التي تخدم تلك المناطق.

وبحسب بيان القطاع فقد تقرر قطع الكهرباء اليوم الاثنين "24/10" عن (منطقة الضرائب ،خلف جنينة عبد السلام عارف، الأباصيري ، كورنيش النيل ، مساكن الايمان،  مستشفى الغسيل الكلوي) ،ويوم الثلاثاء "25/10" عن ( حي بني سويف الجديدة ،خلف المستشفى العام ، كورنيش النيل)، ويوم الأربعاء "26/10" عن(منطقة ومستشفى الحميات)،ويوم الخميس"27/10" عن (منطقة بني عطية، الأباصيري،  مربع الفيلات).

ويتوجه القطاع بالاعتذار عن فصل التيار لإجراء الصيانة المطلوبة بهدف رفع كفاءة الخدمة، مناشدًا المواطنين والجهات الحكومية والمنشآت الخدمية المتأثرة بفصل الخدمة اتخاذ التدابير اللازمة لتوفير احتياجاتهم الأساسية التي تعتمد على الكهرباء خلال تلك الفترة.

 

 

 


المياه

بنى سويف

قطع المياة

المحافظات



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