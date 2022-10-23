عاطل يطعن شقيقه "القهوجي" بسكين خلال مشاجرة بسبب الخلافات على المنزل بقليوب

القليوبية إبراهيم سالم

لقى قهوجي مصرعه، إثر إصابته بجرح طعني بالبطن، على يد شقيقه، خلال مشاجرة نشبت بينهم بسبب خلافات أسرية على المنزل الذي يسكنون به بدائرة مركز شرطة قليوب بمحافظة القليوبية، جرى نقل المصاب لمستشفى النيل للتأمين الصحي بشبرا الخيمة، إلا أنه لفظ أنفاسه الأخيرة أثناء تقديم الإسعافات اللازمة، وتحرر محضر بالواقعة، وتلوت النيابة التحقيق.

تلقى اللواء نبيل سليم مدير أمن القليوبية، اخطارا من مأمور مركز شرطة قليوب، يفيد ورود بلاغ من مستشفى النيل للتأمين الصحي بشبرا الخيمة، يفيد استقبال شخص مصاب بجرح طعني بالبطن، إدعاء مشاجرة، مقيم منطقة منطي دائرة المركز.

على الفور انتقل المقدم مصطفى دياب رئيس مباحث مركز شرطة قليوب، لمكان الواقعة، ومعاوني المباحث بالمركز، وبالمعاينة والفحص تبين إصابة "رجب ع م"، 32 سنة، قهوجي، مقيم منطقة منطي دائرة المركز، بجرح طعني بالبطن، خلال مشاجرة نشبت بينه وبين شقيقه "سيد ع "، 30 سنة، عاطل، بسبب خلافات أسرية بينهم على المنزل الذي يسكنون به، وذلك باستخدام سلاح أبيض "سكين".

وتمكن رجال مباحث مركز شرطة قليوب، من ضبط المتهم، وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة، وتم بإرشاده ضبط السلاح المستخدم بالواقعة، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق، وأمرت بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، واستعجال تحريات المباحث حول الواقعة، وكذلك التصريح بدفن جثة المتوفي عقب انتهاء أعمال الطبيب الشرعي وبيان سبب الوفاة.