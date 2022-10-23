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طلاب تجارة حلوان يطلقون مجلة أسبوعية لتغطية الأحداث الاقتصادية

الأحد، 23 أكتوبر 2022 03:27 م
طلاب تجارة حلوان يطلقون مجلة أسبوعية لتغطية الأحداث الاقتصادية طلاب كلية التجارة جامعة حلوان يطلقون مجلة طلابية أسبوعية
كتب ــ محمد صبحى

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أصدر برنامج الأسواق والمنشآت المالية FMI بكلية التجارة وإدارة الأعمال جامعة حلوان، مجلة طلابية أسبوعية يشارك فيها الطلاب والخريجين سواء من حيث التصميم أو المحتوي تحت إشراف إدارة البرنامج، وذلك في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بضرورة تمكين الشباب، وبرعاية  الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان، وريادة الدكتورة أمانى فاخر عميد كلية التجارة وإدارة الأعمال. 
 
وكان الإصدار للعدد الأول ذو دلالة تاريخية عظيمة الأثر في ذاكرة كل المصريين لأنه يوافق يوم 6 أكتوبر 2022، وتناول العدد الأول التعريف برئيس الجامعة ولمحة عن أهم المؤشرات الاقتصادية في عام 1973.
 
وتضم المجلة بصفة عامة تغطية للأحداث الاقتصادية على المستوى المحلى والإقليمي والعالمي، وتطور مؤشرات البورصة المصرية والبورصات العالمية، وكلمات متقاطعة علمية تتناول موضوعات يتم دراستها بالمناهج الدراسية، وكذلك التعريف بخريجي البرنامج المتميزين في سوق العمل، وكذلك كافة الأخبار الأخرى التي تخص البرنامج والكلية والجامعة.
 
تفاعل طلاب وخريجي البرنامج مع التجربة بشكل ملحوظ، وتحولت المجلة الي وسيلة لاستغلال طاقات الشباب ونافذة للتعبير عن آرائهم وفهم الواقع الاقتصادى بشكل صحيح.
 
اطلاق مجلة طلابية أسبوعية بجامعة حلوان
اطلاق مجلة طلابية أسبوعية بجامعة حلوان

مجلة طلابية أسبوعية لتغطية الأحداث الاقتصادية
مجلة طلابية أسبوعية لتغطية الأحداث الاقتصادية

اطلاق مجلة طلابية أسبوعية لتغطية الأحداث الاقتصادية
اطلاق مجلة طلابية أسبوعية لتغطية الأحداث الاقتصادية

طلاب كلية التجارة جامعة حلوان يطلقون مجلة طلابية
طلاب كلية التجارة جامعة حلوان يطلقون مجلة طلابية

طلاب كلية التجارة جامعة حلوان
طلاب كلية التجارة جامعة حلوان

 


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