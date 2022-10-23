طب أسنان المنوفية تبدأ أولى فعاليات الأسبوع البيئى بقافلة طبية وثقافية بشبين الكوم

بدأت كلية طب الأسنان جامعة المنوفية، أولي فاعليات الأسبوع البيئى بقافلة طبية وثقافية لمدرسة الأحمدية بشبين الكوم، تحت رعاية الدكتور عادل مبارك، رئيس الجامعة والدكتور عبد الرحمن الباجوري، مستشار رئيس الجامعة لخدمة المجتمع وتنمية البيئة والدكتورة رباب مبارك، عميد الكلية تحت إشراف الدكتورة رانيا الشاذلي، وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب وبمشاركة د.مصطفي سويدان د.أحمد عادل د.علاءالدين رجب د.حسام محمد عطية د محمود يونس.وياسر الخشات أمين الكلية و.أسماء أبوشادي مدير إدارة رعاية الشباب بالكلية وعلي إسماعيل اخصائى برعاية شباب الكلية وهيثم محمود.

وأثناء القافلة قام الدكتور مصطفي سويدان بعقد ندوة تثقيفية لطلاب المدرسة تناولت أهمية الأسنان، وكيفية الحفاظ عليها والوقاية من أمراض الفم والأسنان ثم مناقشة الطلاب في موضوع الندوة، كما قام أعضاء هيئة التدريس المشاركين في الندوة بفحص أسنان الطلاب ووصف العلاج المناسب لهم.