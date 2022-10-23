طبيب بيطرى بكل مطعم.. تفاصيل لقاء أمين نقابة البيطريين بغرفة المنشآت السياحية

كتبت ــ آية دعبس

التقي الدكتور محمد سيف، الأمين العام للنقابة العامة للأطباء البيطريين ، عادل المصري، رئيس غرفة المنشآت السياحية المصرية بمقر الغرفة، لمناقشة سبل التعاون المشترك بين النقابة العامة وغرفة المنشآت، وتناول اللقاء التأكيد على ضرورة وجود الأطباء البيطريين بسلاسل المطاعم السياحية لضمان تطبيق نظم جودة وسلامة الغذاء.

وتم الاتفاق على مخاطبة الغرفة للمطاعم المختلفة أعضاء الغرفة بأهمية وجود الطبيب البيطري ضمن أطقم العاملين بها لضمان تطبيق نظم جودة وسلامة الغذاء، ولمساعدة المطاعم في تلبية متطلبات لجان التفتيش عليها.

وأكد الأمين العام على استعداد النقابة العامة لتلبية الطلبات المستقبلية من المنشآت السياحية لتوفير أطباء متخصصين من المقيدين بسجل أخصائى الرقابة الصحية على الأغذية بالنقابة العامة.

وتناول اللقاء التعاون المشترك في مجال التدريب للعاملين بقطاع المطاعم السياحية على مفهوم و اجراءات سلامة الغذاء والممارسات الصحية السليمة في تجهيز الأطعمة مع تجهيز وإعداد مواد دعائية إرشادية لبيان أهمية سلامة الغذاء وتطبيقها بالمطاعم لزيادة الوعي المجتمعي، على أن يتم نشرها وترويجها من خلال الصفحة الرسمية لغرفة المنشآت السياحية، وذلك من خلال لجنة سلامة الغذاء بالنقابة العامة والمركز العلمي بالأزبكية.