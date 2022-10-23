طالب بجنوب الوادي يشارك في نموذج المحاكاة الدولي لقمة المناخ COP27

قنا صابر سعيد

أعلن الدكتور يوسف غرباوي، رئيس جامعة جنوب الوادي، اختيار الطالب بيشوي اسحق بكلية التجارة شعبة اللغة الإنجليزية بجامعة جنوب الوادي، ليمثل الجامعة في نموذج المحاكاة الدولي لقمة المناخ COP27 بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة ووزارة التعليم العالي والبرنامج الإنمائي للأمم المتحدة UNDP تحت رعاية الدكتور محمود محيي الدين رائد المناخ لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة للتغير المناخي، بمشاركة 130 طالبًا من 24 دولة حول العالم من بين مجموعة من 20000 متقدم.

وأضاف الدكتور يوسف غرباوي، بأن الطالب حضر برنامج بناء القدرات في الفترة من 11 إلى 22 سبتمبر بمشاركة طلاب من حوالي 52 دولة من 60 جامعة عالمية و50 جامعة مصرية بداخل الجامعة البريطانية بمصر، بهدف تعزيز معرفة الطلاب بالتكيف و الحد من آثار التغيرات المناخية.

وأشار غرباوي، إلي أن الهدف تطوير قدراتهم بالتعاون مع كافة الأطراف المعنية ودعم الجهود الوطنية في مجال التوعية بمخاطر التغيرات المناخية، ثم المؤتمر الختامي في الفترة من 15 إلى 20 أكتوبر حيث تم مناقشة السياسات والحلول التي تم التوصل إليها من قبل الطلاب المشاركين والتي سيتم عرضها في قمة المناخ بشرم الشيخ 2022.