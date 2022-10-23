ضبط 296 حالة إشغال طريق وإزالة 120 حاجزا مخالفا فى حملات بأحياء الإسكندرية

الإسكندرية جاكلين منير

شنت أحياء الإسكندرية، حملات مكبرة تنفيذاً لتكليفات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية بالاستجابة السريعة لشكاوى ومطالب المواطنين فيما يختص برفع إشغالات الطريق وإزالة كافة الحواجز الخرسانية والحديدية المعيقة لحركة المرور والمارة والتي تتسبب في إحداث أضرار كبيرة بالرصف في الشوارع ، وكذا إزالة فوضى الإعلانات واللافتات المخالفة المسيئة للمظهر الحضاري والجمالي للمدينة، شنت أحياء الإسكندرية العديد من حملات إزالة اشغالات الطريق ورفع الاعلانات المخالفة وإزالة الحواجز الخرسانية، حيث تم إزالة 296 اشغال طريق و120 حاجز حديد واسمنت و 32 إعلان مخالف في4 احياء هي : وسط والجمرك و منتزه أول وثان.

حيث قام حي منتزه أول برئاسة اللواء محمدعبدالله سحلول بحملة مسائية استهدفت شوارع ( 16 الفلكي والعيسوي ومسجد سيدي بشر وخالد بن الوليد)و اسفرت عن التحفظ علي نحو «75» حاله إشغال متنوعه وغلق 4 منشٱت تجاريه لمخالفتهم قرارات الغلق. وأكد رئيس الحي أن الحملات مستمرة للاستجابة لشكاوى المواطنين بنطاق شوارع الحي.

كما شن حي وسط برئاسة عزة سعد حملة بشوارع (لاجيتيه ، عمر لطفي، سعد زغلول ،السكر و البخت، طلعت حرب ،النبي دانيال، المينا الشرقية، الشهداء، خلف كلية العلوم، وعبد القادر الغرياني )واسفرت عن رفع 140 حالة اشغال و 150 حاجز اسمنتي وكاوتش ،وتم التحفظ علي عدد 2 مكبر صوت لمنع ازعاج المواطنين.

وفي نطاق حي منتزه ثان فقد نفذت اجهزة الحي برئاسة هدي ابو كليلة حملة للحد من تجاوز الباعة الجائلين على حرم الطريق العام، حيث تم التحفظ على 50 حالة اشغال متنوعة ، بالعديد من الشوارع الرئيسية و الفرعية ، بنطاق الحملة ( شارع النبوي المهندس - شارع مصطفى كامل - شارع ملك حفني بحري) .

وقام حي الجمرك برئاسة اللواء وليد البيلي رئيس الحي، بحملة لإزالة الإشغالات التى تعيق حركة السير والسيارات والتى استهدفت طريق الكورنيش وشارع أبو وردة وإسماعيل صبري ورأس التين والبحرية ، وتم التحفظ على 31 حالة إشغال، كما تم رفع 15 اعلان مخالف من شارع النصر.

وشدد محافظ الإسكندرية على جميع الجهات المعنية بتكثيف الحملات الدورية والمفاجئة بنطاق الأحياء لإزالة كافة الإعلانات المخالفة وجميع أنواع التعديات والإشغالات، وإتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة وتحرير المحاضر اللازمة تجاه المخالفين.