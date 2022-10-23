ضبط المتهم بالنصب على المواطنين بانتحال صفة ضابط شرطة

محمود عبد الراضى - أحمد إسماعيل

كشفت الداخلية ملابسات ما تبلغ للإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة من (صاحب شركة- مقيم بمحافظة القاهرة) بتلقيه إتصالاً هاتفياً من رقم هاتف محمول لأحد الأشخاص إدعى أنه ضابط شرطة وطلب منه مقابلته بصورة شخصية لإنهاء بعض المُشكلات المُتعلقة بالشركة المملوكة له، إلا أنه شك فى صحة الإتصال مما دعاه إلى الإبلاغ عن الواقعة.

بإجراء التحريات وبالإستعانة بالتقنيات الحديثة تم التأكد من صحة البلاغ، كما أمكن تحديد المُستخدم الفعلى للهاتف المحمول المستخدم فى الواقعة وتبين أنه أحد المُتعاملين مع الشركة الخاصة بالمُبلغ (أحد الأشخاص - "له معلومات جنائية" مقيم بمحافظة القاهرة) حيث يقوم المذكور بممارسة نشاطاً إجرامياً واسع النطاق فى مجال النصب والإحتيال على المواطنين والإستيلاء على أموالهم من خلال إنتحال الصفة والإدعاء بأن لديه نفوذاً وعلاقات بالمسئولين مما يمكنه من إنهاء بعض المشاكل المُتعلقة بالشركة المملوكة للمُبلغ -على خلاف الحقيقة- كما أضافت التحريات السابقة تحصله على مبلغ مالى من الشاكى بدعوى إنهاء بعض المشاكل المالية المتعلقة بشركة المُبلغ لدى إحدى الجهات.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه.. وبمواجهته أقر بإرتكابه الواقعة على النحو المشار إليه فتم إتخاذ الإجراءات القانونية.