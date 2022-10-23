اليوم السابع
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أكرم القصاص
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صربيا تفرض الفيزا على التونسيين بداية من 20 نوفمبر

الأحد، 23 أكتوبر 2022 07:00 ص
صربيا تفرض الفيزا على التونسيين بداية من 20 نوفمبر تونس - أرشيفية
وكالات

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أعلنت صربيا أنها ستفرض مرة أخرى تأشيرات دخول لمواطني بوروندي وتونس.

وقال مفوض الاتحاد الأوروبي لسياسة الجوار ومفاوضات التوسع أوليفر فاريلي، في تغريدة على "تويتر": نرحب باتخاذ صربيا خطوة مهمة اليوم للتوافق مع قائمة الاتحاد الأوروبي للتأشيرات المطلوبة للبلدان الثالثة".

وأضاف أوليفر فاريلي: "نأمل أن نرى المزيد من التحسينات قريبا".


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