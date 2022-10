صربيا تفرض الفيزا على التونسيين بداية من 20 نوفمبر

أعلنت صربيا أنها ستفرض مرة أخرى تأشيرات دخول لمواطني بوروندي وتونس.

وقال مفوض الاتحاد الأوروبي لسياسة الجوار ومفاوضات التوسع أوليفر فاريلي، في تغريدة على "تويتر": نرحب باتخاذ صربيا خطوة مهمة اليوم للتوافق مع قائمة الاتحاد الأوروبي للتأشيرات المطلوبة للبلدان الثالثة".

وأضاف أوليفر فاريلي: "نأمل أن نرى المزيد من التحسينات قريبا".

We welcome that #Serbia took an important step today to align with the EU’s list of visa required third countries.



Hope to see further improvements soon.