شى جين بينج يفوز بولاية ثالثة على رأس الحزب الشيوعى الصينى

قالت وسائل إعلام رسمية، الأحد، إن الرئيس الصيني شي جين بينج فاز بولاية ثالثة على رأس الحزب الشيوعي الصيني، حسبما أفاد موقع الشرق.

وتم تجديد ولاية شي كأمين عام للحزب لخمس سنوات خلال عملية تصويت جرت في جلسة مغلقة للجنة المركزية للحزب، ما يمهد لتثبيته رسميا على رأس الدولة الصينية لولاية جديدة في مارس 2023.

كما عين شي مجددا على رأس القوات المسلحة الصينية، مع توليه منصب رئيس "المجلس العسكري" للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني للمرة الثالثة على التوالي، وفق ما أفاد التلفزيون الرسمي.

وفي قرارات أخرى، قامت الجلسة الكاملة الأولى للجنة المركزية العشرين للحزب بتحديث تشكيلة المكتب السياسي (24 عضوا) واللجنة الدائمة للمكتب السياسي (7 أعضاء) التي تضمنت مسؤولي الحزب الأكثر نفوذا والذين سيتخذون خلال السنوات الخمس المقبلة، أهم القرارات بشأن اتجاهات تطوير الحزب والبلاد.