سعر الريال القطرى اليوم الأحد 23-10-2022 أمام الجنيه المصرى

كتبت ريهام الباشا

استقر سعر الريال القطرى أمام الجنيه المصرى اليوم الأحد 23-10-2022، بالبنوك المصرية، مسجلاً في البنك الأهلي المصري وبنك مصر سعر 5.03 جنيه للشراء، و5.40 جنيه للبيع، وفى بنك الإسكندرية سجل 4.98 جنيه للشراء، و5.41 جنيه للبيع.

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وسجل سعر الريال القطرى فى بعض البنوك كالتالى: سعر الريال القطرى فى البنك الأهلى المصرى 5.03 جنيه للشراء.

5.40 جنيه للبيع.



سعر الريال القطرى فى البنك المصرى الخليجى 5.03 جنيه للشراء.

5.41 جنيه للبيع.



سعر الريال القطرى فى بنك الإسكندرية 4.98 جنيه للشراء.

5.41 جنيه للبيع.



سعر الريال القطرى فى بنك مصر 5.03 جنيه للشراء.

5.40 جنيه للبيع.



سعر الريال القطرى فى بنك بلوم 5.38 جنيه للشراء.

5.41 جنيه للبيع.



سعر الريال القطرى فى بنك قطر الوطنى 5 جنيه للشراء.

5.41 جنيه للبيع.



سعر الريال القطرى فى بنك الإمارات دبى الوطنى 5.30 جنيه للشراء.

5.40 جنيه للبيع.



سعر الريال القطرى فى بنك كريدى أجريكول 4.98 جنيه للشراء.

5.34 جنيه للبيع.