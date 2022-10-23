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زى النهاردة.. الجنايات تحجز إعادة محاكمة 4 متهمين بـ"أحداث عنف دار السلام" للحكم

الأحد، 23 أكتوبر 2022 07:00 ص
زى النهاردة.. الجنايات تحجز إعادة محاكمة 4 متهمين بـ"أحداث عنف دار السلام" للحكم المستشار شعبان الشامى
كتب إيهاب المهندس

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زى النهارده من 5 سنوات، يوم 23 أكتوبر 2017، محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بطره، برئاسة المستشار شعبان الشامى، تحجز إعادة إجراءات محاكمة 4 متهمين فى القضية المعروفة بـ"عنف دار السلام" للحكم.
 
وأسندت النيابة للمتهمين، عدة تهم منها قيامهم بإحراز مفرقعات ومواد فى حكم المفرقعات بقصد استعمالها فى نشاط يخل بالأمن العام، وحيازة ذخيرة دون ترخيص بغرض استعمالها في نشاط يخل بالأمن العام، وارتكاب أعمال بغرض الإخلال بالنظام العام داخل البلاد، بأن جابوا الطرق مُطلقين هتافات تأييد لجماعتهم شاهرين الأسلحة البيضاء ومطلقين المفرقعات، كما انضموا لجماعة الإخوان الإرهابية.
 
 

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