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رئيس الوزراء: لدينا خطة لأخذ المسار التنازلى للدين الداخلى من الناتج المحلى

الأحد، 23 أكتوبر 2022 10:58 ص
رئيس الوزراء: لدينا خطة لأخذ المسار التنازلى للدين الداخلى من الناتج المحلى الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء
كتب محمد عبد العظيم و محمد عبد المجيد

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تحدث الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عن الدين المحلي بالمقارنة مع الناتج المحلي، قائلا: " كان الدين يصل إلى 102 و100 % في عام 2016 و2017.. ووصلنا إلى 80 % بعد عام 2019.. وكانت الخطة خلال عامين تصل إلى 75 % ونتحول إلى دولة ليس لديها مشكلة مع الديون.. ولكن تأثرت مصر بأزمة كورونا والأزمة الروسية الأوكرانية". 
 
وأضاف مدبولي، خلال كلمته في المؤتمر الاقتصادي بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي: "لدينا خطة لأخذ المسار التنازلي كإجمالي الدين من الناتج المحلي.. النسبة في الـ 80 % وقد نصل هذا العام إلى 90% .. ونبدأ في الانخفاض".
 

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