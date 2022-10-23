"دير فريتاغ": فشل تراس شوّه أيديولوجيا الليبرالية الاقتصادية

وكالات

كتبت صحيفة "دير فريتاغ" أن الفترة القصيرة والكارثية لليز تراس في رئاسة الحكومة البريطانية، أساءت بالكامل لأيديولوجيا الليبرالية الاقتصادية.

وذكرت الصحيفة أنه من الآن فصاعدا، سيضطر أي سياسي يدعو إلى خفض الضرائب إلى النأي بنفسه عن الكارثة التي دبرتها حكومة ليز تراس.

وأشارت أيضا أنه ليس لدى ليز تراس ما تظهره كمساهمة إيجابية في الفترة القصيرة لتوليها المنصب، وعلى العكس من ذلك، فإن إنجازها هو أنها دمرت الكثير في وقت قصير جدا.

وفي الوقت نفسه، يمكن اعتبار تأثيرها على السياسة البريطانية في غاية الأهمية، كما تشير الصحيفة.

وأضافت الصحيفة أن تراس تمكنت من تقديم نموذج أيديولوجي للبلاد طالما دافع عنه بعض اليمينيين في المملكة المتحدة وحول العالم.

وهذا النموذج مبني على مجتمع بضرائب منخفضة، حيث تتاح للأثرياء الفرصة لزيادة ثروتهم ووفقا لإيديولوجية الليبرالية الاقتصادية هذه، ويستفيد الجميع عندما تصبح أوسع الشرائح في المجتمع أكثر ثراء.

ووفقا للصحيفة، فمن الآن فصاعدا، يمكن إعادة تسمية هذا النموذج بـ"تراسونوميك".

وأثارت حزمة التخفيضات الضريبية غير الممولة التي إعلنتها تراس في 23 سبتمبر اضطرابات في الأسواق المالية، وتراجع سعر صرف الجنيه الإسترليني وزادت كلفة الاقتراض الحكومي في المملكة المتحدة، ما دفع بنك إنجلترا للتدخل لمنع وصول الأزمة إلى الاقتصاد الكلي وتعريض معاشات التقاعد للخطر.

ولاحظت الصحيفة، أنه لم تبق تراس في السلطة لفترة طويلة، لكن الأمر استغرق منها بضعة أسابيع فقط لاكتشاف بعض الحقائق غير المريحة وإحدى الحقائق أن حزب المحافظين قد نفد زخمه ولم يعد بإمكانه الحكم، فالمحافظون لا يريدون السلطة، بل يريدون العلاج الجماعي.