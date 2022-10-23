اليوم السابع
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الأحد، 23 أكتوبر 2022 11:20 م
أكرم القصاص
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جهاز مكافحة الإرهاب بالعراق: اعتقال 7 إرهابيين فى ثلاث محافظات

الأحد، 23 أكتوبر 2022 10:00 م
جهاز مكافحة الإرهاب بالعراق: اعتقال 7 إرهابيين فى ثلاث محافظات الجيش العراقى
أ ش أ

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أعلن جهاز مكافحة الإرهاب بالعراق، اليوم /الأحد/، اعتقال 7 إرهابيين في محافظات أربيل والسليمانية وكركوك.


وذكر الجهاز - في بيان أوردته وكالة الأنباء العراقية (واع) - أنه خلال تنفيذ سلسلة من الواجبات الناجحة التي استهدفت بقايا عصابات تنظيم "داعش" الإرهابي، تمكنت القوات من القبض على 4 إرهابيين، ثلاثة منهم في مُحافظة أربيل والرابع في السُليمانية.


وأشار البيان إلى أنه تم اعتقال عُنصر قيادي في العصابات الإرهابية يُدعى "أبو حمزة" داخل مُحافظة كركوك، بالإضافة إلى عُنصرين إرهابيين، أحدهم كانت بحوزته أسلحة وأعتدة عبوات ناسفة معدة للتفجير.


الجيش العراقى

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