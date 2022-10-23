جـزء مـن الحق فى التنمية.. جهود الدولة فى الحماية الاجتماعية (إنفوجراف)

كتب ـ مدحت وهبة

تطور مهم شهدته برامج الحماية الاجتماعية فى الآونة الأخيرة، حيث تحولت توجهات الحماية الاجتماعية من الاتجاه الإغاثى والذى اقتصر على مساعدة الفئات الأكثر احتياجا فى المجتمع إلى التوجه الحقوقى الذى يشير إلى أن الحماية الاجتماعية جزء لا يتجزأ من الحق فى التنمية.



جهود الدولة المصرية فى الحماية الاجتماعية

ووجهت الدولة ما يزيد عن 2 تريليون جنيـه مـن الموازنـة العامـة لبرامـج الحمايـة الاجتماعية خلال السنوات الثمانى السابقة:

تطبيق برنامج تكافل وكرامة للتحويلات النقديـة المشروطة وغير المشروطة.

قيمة المخصصات لمعاش الضمان الاجتماعى وتكافل وكرامة حوالى 121 مليار جنيه خلال 8 سنوات.

وصل إجمالى الأسر التى تحصل على دعم نقدى نحو 5 ملايين أسرة (ما يقرب من 22 مليون مصرى أى ما يعادل ربع الشعب المصرى).

برنامج فرصة يستهدف توفير حوالى 30 ألف فرصة عمل فى 8 محافظات بالوجه القبلى و50 ألف قرض ميسر لتوفير فرص عمل للمرأة المعيلة.

المبادرة الرئاسية حياة كريمة تركز على تلبية احتياجات المواطنين فى القرى الأشد احتياجا وتستهدف المرحلة الأولى منها 1413 قرية.

دعم العمالة غير المنتظمة بواقع 500 جنيه شهريا للعاملين المتضررين من كورونا بإجمالى 6.3 مليارات جنيه.

دعم ذوى الاحتياجات الخاصة وتوفير دعم نقدى لنحو 1.1 مليون من أصحاب الهمم.