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جبر الخواطر.. أهل قرية بالدقهلية يكرمون زوجان من ذوى الهمم على تفوقهما.. صور

الأحد، 23 أكتوبر 2022 09:31 ص
جبر الخواطر.. أهل قرية بالدقهلية يكرمون زوجان من ذوى الهمم على تفوقهما.. صور زوجان من ذوي الهمم
الدقهلية - فريق المحافظات

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في لفتة إنسانية رائعة تحمل أسمي معاني الإنسانية، وجبر الخواطر، كرم عدد من أهالي وكبار مشايخ قرية البجلات التابعة لمركز منية النصر بمحافظة الدقهلية، زوجان من ذوي الهمم "كفيفان"، وذلك لتفوقهما وتحديهما الصعاب ومنافستهما في أحد البرامج التليفزيونية ووصولهما للمراحل النهائية.
 
وشارك في التكريم أهل القرية من كبار المشايخ، والرجال، والنساء لتقديم واجب الاحتفال والتكريم لبنت قريتهم وزوجها والتي شاركت في المراحل النهائية لأحد البرامج الخاصة بذوي الهمم.
 
وأشاد أهل القرية بالإرادة والعزيمة التي يتمتعان بهما، وسعيهما للسفر والتنقل لمدة 3 أشهر سعيا منهم للتنافس والوصول للمراحل النهائية في البرنامج، مؤكدين أن جميع منازل القرية مفتوحة للزوجين في أى وقت.
 
ودعا أهل القرية جميع الحضور إلي تعريف أطفال القرية بالزوجين، وإصرارهما علي التحدي والوصول رغم العقبات، كي يكونا مثالا إيجابيا يحتذي به للجميع داخل القرية، وذلك بعد أن عرف الجميع وردد اسم قريتهم من خلال الزوجين. 
 
أهل-قرية-يكرمون-زوجان-من-ذوى-الهمم-على-تفوقهما--(1)
 
أهل-قرية-يكرمون-زوجان-من-ذوى-الهمم-على-تفوقهما--(2)
 
أهل-قرية-يكرمون-زوجان-من-ذوى-الهمم-على-تفوقهما--(3)
 
أهل-قرية-يكرمون-زوجان-من-ذوى-الهمم-على-تفوقهما--(4)
 
أهل-قرية-يكرمون-زوجان-من-ذوى-الهمم-على-تفوقهما--(7)
 
أهل-قرية-يكرمون-زوجان-من-ذوى-الهمم-على-تفوقهما--(9)
 
أهل-قرية-يكرمون-زوجان-من-ذوى-الهمم-على-تفوقهما--(10)
 
أهل-قرية-يكرمون-زوجان-من-ذوى-الهمم-على-تفوقهما--(13)
 
أهل-قرية-يكرمون-زوجان-من-ذوى-الهمم-على-تفوقهما--(14)
 
 

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