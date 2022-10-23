تكريم فريق الكرة الخماسية لطلاب التربية الفكرية بالقليوبية

القليوبية إبراهيم سالم

استقبلت سماح إبراهيم مدير مديرية التربية والتعليم بالقليوبية، وسعيد ندا وكيل المديرية، اليوم الأحد، فريق الكرة الخماسية لتشجيعهم وتكريمهم وتحفيزهم للسفر إلى معسكر أبو قير بمحافظة الإسكندرية، لمدة 3 أيام، للاشتراك في المسابقة الكرة الخماسية على مستوى الجمهورية لذوي الهمم "إعاقة فكرية، ومتلازمة داون"، وذلك تنفيذا لتوجيهات الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم، واللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية.

وأكدت سماح إبراهيم، أن إقامة مثل هذه الفعاليات لذوى القدرات الخاصة، يؤكد على مدى تكاتف كافة أجهزة الدولة والمجتمع المدني للتعاون سوياً لتقديم كافة الخدمات الاجتماعية والتنموية والثقافية والرياضية لأبنائنا من ذوي الهمم، لإضفاء البهجة والسرور عليهم مع العمل على دمجهم فى المجتمع لاستغلال طاقاتهم الكامنة بشكل إيجابي ومفيد يعود بالنفع على بلدهم.

وتقدمت وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية، بالشكر للفريق وللقائمين على رعاية هذه البطولة الرياضية، التى يشارك بها عدد من أبناء محافظة القليوبية، لاكتشاف المواهب وتنمية القدرات لدى هذه الفئة المتميزة للعمل بشكل جاد وفعال على تشجيعهم وتقديم أوجه الرعاية الشاملة.

وفي لفتة رقيقة ودعت سماح إبراهيم، سعيد ندا، الطلاب بعبارات الحب والطمأنينة والابتسامة تملأ وجوههم البريئة الجميلة وتمني لهم الجميع الفوز والتوفيق في المسابقة.