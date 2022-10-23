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تعليم الجيزة تطلق اليوم فعاليات معرض المدرسة المنتجة

الأحد، 23 أكتوبر 2022 09:33 ص
تعليم الجيزة تطلق اليوم فعاليات معرض المدرسة المنتجة محافظة الجيزة
كتبت – مرام محمد

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تطلق مديرية التربية والتعليم بالجيزة، اليوم الأحد، فعاليات معرض "المدرسة المنتجة"، بمدرسة السعيدية، لخدمة البيئة التعليمية والمجتمع المحلى، بما يسهم في تكوين شخصية الطلاب، والمساهمة فى ربط المدرسة بالبيئة المحيطة.
 
تقام فعاليات المعرض، تحت رعاية الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم، واللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، وأشرف سلومة مدير مديرية التعليم بالجيزة، وسمية الخطيب وكيل المديرية، وتحت إشراف إلهام محمود مدير إدارة المدرسة المنتجة.
 
وتستمر فعاليات المعرض، لمدة 5 أيام، حتى يوم الخميس 27/10/2022، وذلك ضمن أنشطة وفعاليات الإدارة العامة للمدرسة المنتجة على مستوى الجمهورية. 
 
ويشارك في المعرض، عدد كبير من المحافظات؛ لعرض معروضات ومنتجات المدارس المنتجة، مثل المنتجات الخشبية والسجاد والحبوب والتوابل والبلح وغيرها.
 
 

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الجيزة



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