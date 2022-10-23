تعرف على محاور المبادرة الوطنية "ابدأ" لدعم الصناعة

كتبت أسماء أمين

نشرت مؤسسة "حياة كريمة" مقطع فيديو لمبادرة "إبدأ"، التي أطلقت حديثًا لدعم وتوطين الصناعة المصرية، معلنةً خلال المقطع تأسيس شركة "إبدأ" رسميًا.

وأطلقت مؤسسة "حياة كريمة"، مبادرة دعم وتوطين الصناعات الوطنية "ابدأ"، للاعتماد على المنتج المحلي وتقليل الواردات، وذلك من خلال تعزيز دور القطاع الخاص في توطين العديد من الصناعات الكبرى والمتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر في مصر مع تقديم عدد من الحوافز في صورة أراض بحق الانتفاع والإعفاء من الضرائب لمدة 5 سنوات، ويأتي ذلك وفقًا لإعلان رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي.

محاور المبادرة هي المشروعات الكبرى ودعم الصناعات والبحث والتدريب، حيث نجحت فى تجميع المصنعين المتنافسين لتوطين الصناعة، كما أنه جارى تنفيذ 64 مشروعا صناعيا تحت مظلة محور المشاريع الكبرى، كما أن أكاديمية التدريب شريك استراتيجي للمبادرة بتنفيذ محور التدريب.