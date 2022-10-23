اليوم السابع
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الأحد، 23 أكتوبر 2022 08:48 ص
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تعرف على أسعار الدواجن عند 34 جنيها بالمزرعة في تعاملات اليوم

الأحد، 23 أكتوبر 2022 08:00 ص
تعرف على أسعار الدواجن عند 34 جنيها بالمزرعة في تعاملات اليوم دواجن ارشيف
كتب إسلام سعيد

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ننشر أسعار الدواجن بالأسواق فى تعاملات اليوم الأحد، حيث ثبتت أسعار الدواجن لتتراوح بين 35 إلى 36 جنيها تسليم أرض المزرعة، فى حين يصل السعر للمستهلك فى الأسواق بين 40 إلى 41 جنيها، وقد يختلف هذا السعر بحسب كل منطقة.

سعر الفراخ البيضاء 35 جنيها، سعر الساسو 46 جنيها، والكتكوت الأبيض 4.5 إلى 4.75 جنيها وأمهات بيضاء 24 جنيها للكيلو والكتكوت الساسو 3 إلى 3.25 جنيها، وهذه الأسعار تعبر عن أسعار الجملة وليس السعر النهائى للمستهلك.

ويضاف على الأسعار المرصودة فى سياق هذا التقرير تكاليف النقل ومكاسب التجار، والتى تختلف من منطقة إلى أخرى ومن سوق إلى آخر، الأمر الذى الذى يجعل سعر كيلو الدواجن مختلف داخل كل محافظة.

  

 

 


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