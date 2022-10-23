تطوير وإنشـاء 67 مستشـفى و44 مركزا متخصص للعلاج.. أبرز إنجازات قطاع الصحة

كتب وليد عبد السلام

برزت الجهود المصرية في تطوير المنظومة الصحية في إنشاء وتطوير نحو 67 مستشفى و44 مركزا متخصصا لأمراض النساء والتوليد، بتكلفة إجمالية تجاوزت 9.2 مليارات جنيه، وذلك خلال الفترة بين عامي 2015 و2018، هذا فضلا عن تطوير نحو 122 مستشفى علاجيا، و17 مستشفى للأمراض النفسية، و5 مستشفيات حميات، و8 عيادات جراحات اليوم الواحد، بالإضافة إلى35 مركزا تابًعا لأمانة المراكز الطبية في الفترة بين عامي 2014 و2020.

ووفقا لتقارير مركز دعم واتخاذ القرار بمجلس الوزراء وفيما يخص خدمات الإسعاف، فقد تضاعف عدد مراكز الإسعاف على مستوى الجمهورية على مدار العقد الُمنصرم (في الفترة بين 2020-2010).

وقالت التقارير أنه تم تجهيز وتشغيل نحو 1315 سيارة إسعاف بأجهزة التتبع بالقمر الصناعي، علاوًة على ذلك، فقد ارتفع عدد سيارات الإسعاف الُمجهزة من(2058 سيارة) عام 2014 إلى (3007 سيارات) عام 2020.

وخصصت الحكومة المصرية في العام المالي (2021/2020) نحو 4.8 مليارات جنيه لمستشفيات المرحلة الأولى من قانون التأمين الصحي الشامل، وحوالي 800 مليون جنيه لتطوير أقسام الرعاية الحرجة والعاجلة بالمستشفيات، ونحو 222 مليون جنيه للمستشفيات النموذجية.

وفي هذا الصدد، تضم المرحلة الأولى من منظومة التأمين الصحي الشامل 5 محافظات، بعدد مستفيدين يبلغ 6.1 ملايين مواطن

يشكلون نسبة 6٪ من سكان مصر وقد تم تقديم أكثر من 11 مليون خدمة طبية وعلاجية لمنتفعي التأمين الصحي الشامل، وبلغ عدد العمليات الجراحية التي تم تنفيذها 175 ألف عملية، وتم التعامل مع أكثر من 75 ألف حالة طوارئ، وتحقيق الاكتفاء الذاتي من الأدوية، والقضاء على مشكلة نقص ألبان الأطفال، ومبادرة العلاج على نفقة الدولة والتي استفاد من العلاج على نفقة الدولة حوالي 20 مليون مواطن.