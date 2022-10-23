اليوم السابع
Ads
الأحد، 23 أكتوبر 2022 02:44 م
أكرم القصاص
الرئيسية تقارير مصرية

تريند الموت.. مرصد الأزهر يبحث أسباب تأدية الأطفال تحديات السوشيال الخطيرة

الأحد، 23 أكتوبر 2022 01:22 م
تريند الموت.. مرصد الأزهر يبحث أسباب تأدية الأطفال تحديات السوشيال الخطيرة مرصد الأزهر
كتب ـ لؤى على

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
مع تزايد مخاطر التحديات التي باتت تظهر كل حين على منصات التواصل الاجتماعي المختلفة، أصدر مرصد الأزهر لمكافحة التطرف تقريرًا جديدًا سلط خلاله الضوء على النتائج السلبية الناتجة عن تلك التحديات تحت عنوان "تريند الموت .. اللعب على غريزة الفضول وحب المغامرة"، حيث حذر في تقريره من إعادة ظهور تحديات سبق أن حذر منها مثل تحدي "التعتيم" الذي اجتاح مدارسنا مؤخرًا وشاهدنا عددا من الفيديوهات لطلاب يؤدونه وهو ما أدى لإصابة بعضهم بالاختناق والإغماء.
 
وأطلق المرصد على هذا النوع من التحديات مسمى "تريند الموت" لخطورته التي قد تودي بحياة مؤديه مثلما حدث عامي 2008 و2021 جراء تحدي "التعتيم" – وهو شبيه لما يمارس حاليًا من بعض طلابنا- حيث أودى بحياة 80 شخصًا على الأقل نتيجة لنقص الأكسجين الواصل إلى الدماغ بما يشبه الغرق، ناهيك عن المشاكل الصحية الأخرى فثلاثة دقائق فقط كفيلة بإتلاف الدماغ؛ الأمر الذي دفع المراكز المتخصصة إلى إطلاق عدة تحذيرات من هذه التحديات وإبراز العلامات المصاحبة لمن يؤديها لتنبيه الأهالي.
 
وبحث المرصد في تقريره السبب وراء انجذاب الأطفال وصغار السن -على الأخص- لهذه الأنواع من التحديات الخطيرة، محذرًا الأهالي من خطورتها داعيًا في الوقت ذاته إلى ضرورة التنبه لأطفالهم ومتابعة سلوكهم وأى علامات طارئة على أجسادهم وما يتابعونه على منصات التواصل الاجتماعي لحمايتهم.
 
 

مرصد الازهر

تريند الموت

كتم الانفاس

تحدى

التيك توك



الموضوعات المتعلقة

فى العدد الـ38 من مجلته.. مرصد الأزهر يناقش عدة قضايا

الخميس، 20 أكتوبر 2022 03:32 م

مرصد الأزهر: أزمة اللاجئين الروهينجا لم يعد لها حل سوى عودتهم إلى وطنهم

الأربعاء، 19 أكتوبر 2022 10:32 ص

بعد فوزه بالكرة الذهبية.. مرصد الأزهر "كريم بنزيما" نموذج لتعايش المسلمين في إسبانيا

الثلاثاء، 18 أكتوبر 2022 09:27 م

مرصد الأزهر يثمن رفع أذان الجمعة عبر مكبرات الصوت بمدينة "كولن" الألمانية

السبت، 15 أكتوبر 2022 02:12 م

مرصد الأزهر يحذر من التطرف الأخلاقى عبر مواقع السوشيال ميديا

الخميس، 13 أكتوبر 2022 05:14 م

مرصد الأزهر يعلن برنامجا تدريبيا لرفع الوعى بقضايا التطرف والإرهاب

الثلاثاء، 11 أكتوبر 2022 01:56 م

مرصد الأزهر: انخفاض أعمار المنضمين للتنظيمات المتطرفة

الأحد، 09 أكتوبر 2022 10:00 ص

مرصد الأزهر: ضعف الوازع الديني والتردي الأخلاقي من أهم أسباب الانتحار

السبت، 08 أكتوبر 2022 02:47 م

مرصد الأزهر: اقتحام آلاف المستوطنين للأقصى ورصد مكافآت مالية لنفخ البوق داخله

الخميس، 06 أكتوبر 2022 01:19 م

مرصد الأزهر يسلط الضوء على تاريخ العلاقات المصرية الصينية

الأحد، 02 أكتوبر 2022 12:50 م

مرصد الأزهر يحذر من خطورة استغلال ألعاب الفيديو ووسائل التواصل فى استقطاب الشباب

السبت، 01 أكتوبر 2022 02:59 م

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة