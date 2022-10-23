بوتين يهنئ رئيس الصين على إعادة انتخابه أمينا عاما للجنة المركزية للحزب الشيوعى

وجاء في نص برقية التهنئة المنشورة على الموقع الإلكتروني الرسمي للرئاسة الروسية "الكرملين" أن بوتين قدم خالص تهانيه لشي، مشيدا بسلطته السياسية العالية، بحسب وكالة أنباء تاس الروسية.

وقال بوتين في برقيته: "عزيزي السيد شي جين بينج، أرجو أن تتقبلوا أحر التهاني على إعادة انتخابكم لمنصب الأمين العام للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني. لقد أكدت نتائج مؤتمر الذكرى العشرين للحزب الشيوعي الصيني بشكل كامل سلطتكم السياسية العليا، وكذلك وحدة الحزب الذي تقوده".

وحصل شي جين بينج اليوم على ولاية ثالثة تاريخية على رأس الحزب الشيوعي الصيني.

وتم تجديد ولاية شي كأمين عام للحزب لخمس سنوات خلال عملية تصويت جرت في جلسة مغلقة للجنة المركزية للحزب، ما يمهد لتثبيته رسميا على رأس الدولة الصينية لولاية جديدة في مارس 2023.