بعد قليل.. محاكمة 5 متهمين بالاستيلاء على 21 مليون جنيه من شركة كبرى

كتب أحمد حسنى

تواصل محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، نظرمحاكمة 5 متهمين بالاستيلاء على 21 مليون جنيه من شركة "المقاولين العرب".

تعقد الجلسة برئاسة المستشار أسامة الرشيدى وعضوية المستشارين فتحي سليم محمد الشاورى وسامح سعيد أحمد، ود. عادل محمد السيوي، وأمانة سر وائل فراج ووليد رشاد.

وأسندت جهات التحقيق للمتهمين من الأول حتى الرابع تهمة التحصل والاستيلاء لصالح المتهم الخامس على ربح ومنفعة دون وجه حق من عمل من أعمال وظيفتهم، وذلك بأن استغلوا اختصاصاتهم الوظيفية في إعداد ملفات 61 أمر توريد وإسنادها بالأمر المباشر للمتهم الخامس بغير الطريق الذي أوجبه الدليل التنظيمي لشركة المقاولون العرب، عن طريق قيام المتهم الثاني بإخبار الأول هاتفيا بالاحتياجات من المواد الخام التي تحتاجها الترسانة في مشروعاتها.

وكشفت التحقيقات في القضية أن المتهم الخامس تحصل على منفعة - جراء ذلك الجريمة- بالتعاقد على توريد خامات بقيمة 18 مليون و140 ألف و82 جنيه، ربحا بغير حق جراء توريد خامات بأسعار مغالى فيها عن مثيلاتها في الأسواق وقت الإسناد بمبلغ مقداره 2 مليون و291 ألفا و874 جنيها، وهو قيمة الفارق بين قيمة ما تم توريده والسعر السوقي له وقت الإسناد.

كما وجهت جهات التحقيق المختصة، إلى المتهم الخامس في القضية تهمة الاشتراك مع المتهمين من الأول حتى الرابع في ارتكاب الجرائم المذكورة، واقتسام هذه الأموال فيما بينهم.