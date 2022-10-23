بدء العمل بمنظومة العيادات المسائية في التامين الصحى ببنى سويف.. غدا

أكد الدكتور محمد هانى غنيم محافظ بنى سويف أن الجهود تتواصل بالتعاون مع كافة الأجهزة التنفيذية لتحسين مستوى الخدمات الحيوية التى تقدم لجمهور المواطنين بشكل يومى وأساسى خاصة قطاع الصحة، مشيرا إلى أهمية الخطوة التى ينفذها فرع التأمين الصحى وفقا لخطة المحافظة وتحت اشراف رئيس هيئة التأمين الصحى حيث سيتم بدء العمل بمنظومة العيادات المسائية التابعة للتأمين الصحى.

جاء ذلك خلال مناقشته للتقرير الذى قام بعرضه الدكتور محمد يحيى اسماعيل مدير فرع الهيئة العامة للتأمين الصحى بنى سويف حيث أوضح من خلاله أنه سيتم " اعتباراً من الغد "بدء العمل بمنظومة العيادات المسائية فى ٤ عيادات خارجية وهم : عيادة بنى سويف الشاملة الكائنة بشارع صلاح سالم بجوار البنك الأهلى، وعيادة الصحة المدرسية بنى سويف الكائنة بمقبل امام الساحة الشعبية وعيادة الواسطى الكائنة بشارع باتا بالواسطى للعمل من الساعة 3 حتى الساعة 7مساء وكذلك عيادة السلام بمبنى الهلال بجوار مرفق الاسعاف للعمل من الساعة 4 حتى الساعة 8 مساء كمرحلة أولى، وجارى التجهيز للبدء بباقى العيادات بمراكز المحافظة واستكمال جميع التخصصات، فى إطار توجيهات الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، بالتوسع فى الخدمات الطبية وتيسير الحصول عليها لجمهور المنتفعين.

وأوضح الدكتور محمد يحيى إسماعيل مدير فرع بنى سويف للتأمين الصحى أن تشغيل العيادات المسائية سيعمل على الحد من الزحام فى الفترات الصباحية بالعيادات الخارجية الامر الذى سيلقى رضاء لدى متلقى الخدمة الطبية وفق توجيهات الدكتور محمد ضاحى رئيس مجلس الادارة الذى أكد بسرعة التنفيذ.

أشار الدكتور محمد يحيى مدير فرع بنى سويف للتأمين الصحى، إلى أن العيادات تقدم خدمات الكشف الطبى من خلال الاستشاريين والاخصائيين وخدمات الممارس العام، وتكرار العلاج، بالإضافة إلى خدمات الفحوصات المعملية، الأشعة التشخيصية، وصرف العلاج، والعلاج الطبيعى، وخدمات الاسنان والبصريات وخدمات المواطنين والتحويلات الخارجية للجهات المتعاقدة مع الهيئة.

وأكد مدير الفرع على تعليمات الدكتور محمد ضاحى رئيس مجلس ادارة الهيئة العامة للتأمين الصحى بالتوجيه إلى التجهيز بالعيادات فى فترتها المسائية لتقديم خدمة الكشف الطبى لغير المنتفعين بالتأمين الصحى وذلك بأسعار رمزية، حرصًا من الهيئة على تقديم الخدمات الطبية لكافة المواطنين الراغبين فى تلقى الخدمة الصحية، مؤكداً توافر الفرق الطبية والإدارية، فضلاً عن توافر أرصدة من الأدوية والمستلزمات الطبية، كما انه جارى إضافة تخصصات جديدة بالعيادات لضمان الوصول إلى رضاء المنتفعين عن الخدمات الطبية المقدمة.