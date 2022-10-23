اليوم السابع
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أكرم القصاص
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بالأرقام.. 30 عاما من ضعف الاقتصاد كيف تواجهها الجمهورية الجديدة؟ "إنفوجراف"

الأحد، 23 أكتوبر 2022 07:09 م
بالأرقام.. 30 عاما من ضعف الاقتصاد كيف تواجهها الجمهورية الجديدة؟ "إنفوجراف" 30 عاما من ضعف الاقتصاد كيف تواجهها الدولة

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أكد الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، أن الزيادة السكانية تحدٍ كبير يواجه الدولة المصرية، قائلا: "المؤتمر الاقتصادى الذى عقد فى عام 1982 ذكر أن تحديات الاقتصاد المصرى أساسها اختلال التوازن فى الحجم المتزايد من السكان ولم تقابله زيادة مماثلة فى الموارد الاقتصادية".

وفى هذا الإنفوجراف نرصد أبرز الأرقام التى تشير إلى ضعف الاقتصاد خلال 30 عاما

ضعف الاقتصاد خلال 30 عام (1)
ضعف الاقتصاد خلال 30 عام (1)

 

ارتفع عدد السكان فى مصر من 42.8 مليون نسمة إلى 80.5 مليون نسمة عام 2011

زاد عدد سكان مصر 38 مليون نسمة خلال 30 عامًا

تحتل مصر المرتبة الـ14 عالميًا من حيث عدد السكان

الزيادة السكانية فى مصر تعادل 27 دولة أوروبية

ضعف الاقتصاد خلال 30 عام (4)
ضعف الاقتصاد خلال 30 عام (4)

وبلغ متوسط معدل نمو الاقتصادى فى مصر 4.4% خلال الفترة من (1990-2011) مقابل 5% للدول متوسطة الدخل و3% عالميًا.

ضعف الاقتصاد خلال 30 عام (2)
ضعف الاقتصاد خلال 30 عام (2)

يبلغ متوسط نصيب الفرد من الناتج المحلى فى مصر 1.36 ألف دولار خلال الفترة من (1990-2011) مقابل 1.78 ألف دولار للدول متوسطة الدخل و6.46 ألف دولار عالميًا

بلغ معدل البطالة 9.6% خلال الفترة من (1990-2011) مقابل 4.9% للدول متوسطة الدخل و5.7% عالميًا

ارتفع حجم الاستثمارات الكلية فى مصر من 8.9 مليار دولار خلال عام 1991 إلى 40.4 مليار دولار عام 2011، إلا أن هذه الاستثمارات متواضعة مقارنة بالدول الناشئة

 

ضعف الاقتصاد خلال 30 عام (3)
ضعف الاقتصاد خلال 30 عام (3)

 

ارتفعت الاستثمارات العامة والخاصة فى قطاع الصناعة من 6.57 مليار جنيه عام (1990-1991) إلى 23.77 مليار جنيه عام (2010-2011) بمتوسط 13.6 مليار جنيه سنويًا خلال 20 عامًا.

ارتفاع معدلات الأمية إلى 26% عام 2011 نتيجة انخفاض نصيب قطاع التعليم من الاستثمارات العامة خلال 22 عامًا.

ارتفعت مستويات الدين لتغطية الاحتياجات الأساسية من مصروفات عامة (دعم-أجور ومرتبات) وتجاوز الدين حاجز الـ100% من الناتج المحلى لمدة 19 عامًا.

 


الجمهورية الجديدة

ضعف الاقتصاد

الزيادة السكانية

الاقتصاد المصرى

المؤتمر الاقتصادى



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