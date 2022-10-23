انقطاع مياه الشرب غرب الإسكندرية بسبب أعمال توسعة وتطوير الطريق الصحراوى.. اليوم

الاسكندرية جاكلين منير

أعلنت شركة مياه الإسكندرية عن انقطاع المياه، اليوم الأحد، فى تمام الساعة السادسة صباحا، وذلك عن عدة مناطق غرب الإسكندرية.

وأشارت شركة مياه الإسكندرية فى بيان صادر اليوم أن انقطاع المياه يأتى بسبب أعمال توسعة و تطوير الطريق الصحراوى ونقل خط رئيسى 1500مم من محطة المياه بالكيلو 40، مما يؤدى إلى انقطاع المياه عن برج العرب القديم والجديد ،مدينة الحمام ، الساحل ،قرى الغربينيات،و سوف يتم اعادة ضخ المياه بعد أعمال الإصلاح .

وناشدت المواطنين لتوفير لحتياجاتهم من المياه خلال تلك الفترة، وعند الحاجة يرجى الاتصال على رقم 125 من أي خط أرضى أو على 035815700 .