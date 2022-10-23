انتظام تغذية ماكينات الصرف الآلى لاستمرار صرف معاشات أكتوبر

تواصل وزارة التضامن الاجتماعي، فى تغذية ماكينات الصرف الالى التابعة لبنك ناصر الاجتماعىُ لاستمرار صرف معاشات أكتوبر وذلك لمن تخلفوا عن الموعد المحدد .

كانت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعى ورئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعى، قد وجهت بتيسير كافة الإجراءات خلال صرف المعاشات، حيث يضع البنك التحول الرقمى والشمول المالى فى مقدمة أولوياته وسياساته مع إطلاق الحكومة المصرية استراتيجية التنمية المستدامة "رؤية مصر 2030" بهدف مواكبة التطور التكنولوجى فى تقديم الخدمات المصرفية للعملاء لتحقيق الشمول المالى، وضمان حصول العملاء على مستحقاتهم بشكل أسرع.