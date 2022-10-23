النصائح الأمنية العشر لتنجب سرقة الشقق السكنية.. تعرف عليها

كتب: محمود عبد الراضى – محمد أبو ضيف

قدم اللواء رأفت الشرقاوي مساعد وزير الداخلية السابق والخبير الأمني عددا من النصائح الأمنية لتجنب حوادث سرقة الشقق والمنازل.

وأكد مساعد وزير الداخلية السابق في تصريحات لليوم السابع أن هناك عددا من الأمور الاحترازية يجب على الشخص اتباعها، أبرزها:

1. تركيب باب مصفح .

2. تركيب 2 كالون واحد أمان وآخر عادي.

3. عدم ترك مفاتيح الشقة فى أي مكان.

4.عدم الاحتفاظ بالأشياء الثمينة والمبالغ المالية الكبيرة داخل السكن ووضعها بالبنوك.

5. غلق النوافذ بشكل محكم ووضع فاصل حديدى عليه.

6. ترك غرفة أو أكثر مضاءة داخل الشقة.

7. تركيب أجهزة انذار.

8. تركيب كاميرات مراقبة.

9. عند عمل نسخة من مفاتيح الشقة لا تترك المفاتيح لدى صاحب ورشة المفاتيح

10. ضرورة الكشف على حارس العقار بقسم الشرطة التابع له محل السكن والحذر من الخدم وعمال الصيانة.