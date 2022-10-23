المعاينة: انفجار إسطوانة بوتاجاز وراء حريق مطعم فى الدقى

كتب: عبد الرحمن سيد

كشفت المعاينة الأولية لحريق نشب داخل مطعم شهير بميدان طهران فى منطقة الدقى، عن أن الحريق ناتج عن انفجار أسطوانة بوتاجاز داخل المطعم، أسفرت عن إصابة 3 أشخاص تم نقلهم إلى المستشفى.

كان 3 أشخاص أصيبو في حريق اندلع داخل مطعم للمأكولات اليمنية في الدقى وتم نقل المصابين إلى المستشفى، وتمكن رجال الحماية المدنية من السيطرة على الحريق بالكامل.

تلقت غرفة عمليات النجدة بلاغا يفيد بتصاعد أدخنة كثيفة من مطعم بميدان طهران فى الدقى، وعلى الفور تم الدفع بـ 3 سيارات إطفاء الى المكان وبالفحص تبين نشوب حريق، أسفر عن إصابة 3 أشخاص نقلوا إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، وحاصر رجال الدفاع المدني الأدخنة المتصاعدة وأخمدوا الحريق دون امتداده للمجاورات مع تنفيذ عملية التبريد لمنع تجدد النيران.