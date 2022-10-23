العثور على جثة سيدة غارقة بمياه ترعة ميت يزيد في الغربية

عثر أهالى قرية ميت يزيد التابعة لمركز ومدينة السنطة فى محافظة الغربية، على جثة لسيدة غارقة بمياه الترعة المارة بالقرية، على الفور تم إخطار الأجهزة الأمنية ونقلها إلى مشرحة مستشفى السنطة العام تحت تصرف النيابة.

تلقى اللواء محمد عمار مدير امن الغربية، إخطارًا من مركز شرطة السنطة، يفيد بورود بلاغ من أهالى قرية ميت يزيد التابعة للمركز، بالعثور على جثة سيدة غارقة بالترعة المارة بالقرية تدعى "ا ع" على الفور انتقلت الأجهزة الامنية إلى موقع البلاغ وتم الدفع بسيارة إسعاف ونقلها إلى مشرحة مستشفى السنطة العام، وكلفت إدارة البحث الجنائى بسرعة إعداد تقرير حول ظروف وملابسات الواقعة وسؤال شهود العيان المتواجدين بالمنطقة، وتحرر محضر بالواقعة وتم اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة.