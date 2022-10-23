اليوم السابع
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الأحد، 23 أكتوبر 2022 02:02 م
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السجن 5 سنوات لعامل قتل سيدة بضربها بعصا شوم فى سوهاج

الأحد، 23 أكتوبر 2022 01:07 م
السجن 5 سنوات لعامل قتل سيدة بضربها بعصا شوم فى سوهاج سجن
سوهاج عمرو خلف

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قضت محكمة جنايات سوهاج اليوم الأحد بمعاقبة المتهم "ب.خ" عامل بالسجن 5 سنوات لاتهامه بضرب المجنى عليها "ف.ع" حتى الموت بعدما تعدى عليها بعصا شوم بدائرة مركز البلينا.

صدر الحكم برئاسة المستشار عبد الفتاح الصغير وعضوية المستشارين محمود محمد عبد الحليم وعاصم أبو العينين بأمانة سر محمد فاروق هاشم.

تعود أحداث القضية إلى عام 2021 بدائرة مركز البلينا عندما وجهت النيابة العامة للمتهم تهمة ضرب أفضى إلى موت بعد قيامه بضرب المجنى عليها بعصا شوم وقالب "طوب" بسبب خلافات بينهما فقام بالتعدى عليها وتم نقلها إلى المستشفى في حالة اعباء شديدة وتوفت بعد أيام من إصابتها ،وبعد تقنين الإجراءات تم القبض على المتهم وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة وتمت إحالة القضية إلى محكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها السابق.

 


سوهاج

جنايات سوهاج

البلينا

ضرب أفضى إلى موت



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