اليوم السابع
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السجن المشدد 3 سنوات لمتهم بخطف شخص وتكبيله بالحبال فى سوهاج

الأحد، 23 أكتوبر 2022 03:53 م
السجن المشدد 3 سنوات لمتهم بخطف شخص وتكبيله بالحبال فى سوهاج محكمة جنايات سوهاج
سوهاج عمرو خلف

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قضت محكمة جنايات سوهاج، اليوم الأحد، بمعاقبة المتهم "ع.ف" بالسجن المشدد 3 سنوات لاتهامه بخطف المجنى عليه "ا.م" بالإكراه وإحراز سلاح ناري بدون ترخيص بدائرة مركز العسيرات سوهاج.

صدر الحكم برئاسة المستشار جمال ابراهيم الشريف وعضوية المستشارين ناجح عبد الحميد محمد وإيهاب عبد المنعم أبو سالم بأمانة سر ماجد أمين وطه حسين.
 
ترجع أحداث القضية إلى عام 2018 بدائرة مركز العسيرات عندما وجهت النيابة العامة للمتهم تهمة خطف المجنى عليه بالاشتراك مع آخرين، بأن قام بضربه وتكبيله بالحبال وخطفه وإرهابه بغرض تخويفه لمدة ساعة ونصف وإطلاق النار فى الهواء لبث الرعب في قلبه، وبعد تقنين الإجراءات تم القبض على المتهم وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة وتمت إحالته إلى محكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها السابق.
 

سوهاج

جنايات سوهاج

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