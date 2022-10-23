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الرئيس السيسي: نتائج المؤتمر الاقتصادى دعائم وركائز لمسار الإصلاح

الأحد، 23 أكتوبر 2022 01:39 م
الرئيس السيسي: نتائج المؤتمر الاقتصادى دعائم وركائز لمسار الإصلاح الرئيس عبد الفتاح السيسى
كتب محمد عبد العظيم و محمد عبد المجيد

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قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن نتائج ومخرجات المؤتمر الاقتصادي تمثل الدعائم والركائز لمسار الإصلاح، متابعا: "اللى هتبنوا عليه من المؤتمر ده هل يحقق النجاح من عدمه". 
 
وأضاف الرئيس السيسي، خلال كلمته في المؤتمر الاقتصادي: "قولت لوزير الخارجية من 6 سنين من فضلك عاوزين نخفض العدد ونقلل المرتبات.. بصلي كده وقالي فيه إيه يا فندم.. قولتله العدد والتكلفة كتير رغم أنه ما فيش أزمة وقتها.. بنتكلم عن حوكمة وهيكلة وإعادة تنظيم.. وخفض 30 % فقط وخفض مرتبات.. وما كنشي فيه أزمة.. الإصلاح الإداري اللي هيقوم بيه الجهاز الإداري للدولة ومدي كفاءة هذا الجهاز الإداري".
 

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