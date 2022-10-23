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الرئيس السيسي: المسارات الاقتصادية والحلول تحتاج لرؤية بيئة وسياسية واجتماعية

الأحد، 23 أكتوبر 2022 01:22 م
الرئيس السيسي: المسارات الاقتصادية والحلول تحتاج لرؤية بيئة وسياسية واجتماعية الرئيس عبد الفتاح السيسى
كتب محمد عبد العظيم و محمد عبد المجيد

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تحدث الرئيس عبد الفتاح السيسي، عن المسارات الاقتصادية للدول، قائلا: "أي مسار اقتصادي وأي حلول بتطرح لازم متخذ القرار والمسئولين يشوفوا البيئة السياسية والاجتماعية والثقافية.. تقدر تساعده على أنه يمرر هذا المسار ولا". 
 
وأضاف الرئيس السيسي، خلال كلمته في فعاليات المنتدي الاقتصادي: "ممكن كلنا نقول عن حلول ورجال الاقتصاد يحطوا خرائط قوية ومهمة جدا.. طب هو اللى بيخلي الناس ما تعملش.. إذا كانت الأمور واضحة بالطريقة دي.. أي حد عاوز يعمل القرارات دي.. هي مش شجاعة قرار بقدر تكلفة القرار ده.. التكلفة أكبر من العائد.. بيقول بلاش نعمل الإجراء ده". 
 
وتابع الرئيس السيسي: "وده السبب في تقدير المسئولية.. يا تري المجتمع والرأي العام والمفكرين والمثقفين هيقبلوا ده؟.. والبيئة الدينية والإعلامية كمان؟.. تجربة الإصلاح فى 77 كاشفة.. دى كانت قروش بسيطة.. التمن كان أكبر من العائد كبداية طريق إصلاح.. مهم وإحنا بنتكلم في المسار الاقتصادي.. لازم تحكمه عوامل اتخاذ القرار.. دي فلسفة الحكم والمسئولية.. واحنا قاعدين في مكاني وبتكلم.. كلامي لا يأخذ ولا يرد غير موقع المسئولية".
 
 

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