الداخلية تضبط 14 طن من السلع لعدم الإعلان عن الأسعار

كتب محمود عبد الراضي ـ إيهاب المهندس

واصلت شرطة التموين بإشراف اللواء محمد فتح الله مساعد وزير الداخلية، حملاتها اليومية لمتابعة أسعار السلع الاستراتيجية وضبط قضايا حجب السلع والبيع بأسعار أزيد من السعر الرسمى وتمكنت خلال 24 ساعة من ضبط (429) قضية تموينية مستندية وعينية بمضبوطات بلغت قرابة (103) طن مواد غذائية وغير غذائية.

وفى مجال الاستيلاء على السلع المدعومة، تم ضبط أكثر من (14) طن، وفى مجال عدم الإعلان عن الأسعار بقصد البيع بأزيد من السعر الرسمى للسلع الغذائية وغير الغذائية تم ضبط أكثر من (88) طن.

وفى مجال قضايا المخابز تم ضبط (720) قضية من بينها (53) قضية "خبز ناقص الوزن" و(64) قضية "خبز غير مطابق للمواصفات"، وفى مجال ضبط قضايا التهريب خارج منظومة توريد أرز الشعير تم ضبط (16) قضية بمضبوطات بلغت قرابة (112) طن.