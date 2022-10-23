اليوم السابع
Ads
الأحد، 23 أكتوبر 2022 12:34 م
أكرم القصاص
الرئيسية حوادث

الداخلية تضبط عناصر إجرامية تبيع ألعاب نارية بالقاهرة

الأحد، 23 أكتوبر 2022 12:15 م
الداخلية تضبط عناصر إجرامية تبيع ألعاب نارية بالقاهرة ألعاب نارية ـ أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي ـ إيهاب المهندس

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الفيوم بمشاركة قطاع الأمن المركزى من ضبط ( 5 عناصر إجرامية " لعدد 4 منهم معلومات جنائية "، مقيمين بدائرة مركزى شرطة "أبشواى بالفيوم – الأهرام بالجيزة") لقيامهم بتكوين تشكيل عصابى تخصص فى تصنيع وتعبئة الألعاب النارية والشماريخ المحظور تداولها والإتجار فيها بدائرة مركز شرطة أبشواى ، وضُبط بحوزتهم سيارة محمل عليها (99 جوال دقيق مدعم "محظور بيعه" بوزن 4,950 طن - 17  جوال ردة بوزن544 كيلو جرام) .

كما ضُبط بحوزتهم  (25 جوال بارود أسود بوزن 600 كيلو جرام - 2 كرتونة ألعاب نارية معدة للبيع بداخلهما "25 ألف صاروخ-  191شمروخ" - 5 أجولة بداخلهم فوارغ شماريخ معدة للتصنيع -2جوال من خام الكبريت المستخدم فى تصنيع الألعاب النارية الصواريخ بوزن 90 كيلو جرام - 11 علبة غراء -  مطحنة تستخدم فى تصنيع الألعاب النارية - ميزان كهربائى -  مثقاب كهربائى "شنيور") ، وبمواجهتهم أقروا بقيامهم بتصنيع الشماريخ والألعاب النارية المحظور تداولها، وحيازتهم للدقيق المدعم بغرض التربح من خلال بيعه فى السوق السوداء.

 

 


العاب نايه

ضبط العالب ناريه

اخبار الحوادث



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة