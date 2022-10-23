الداخلية تضبط عناصر إجرامية تبيع ألعاب نارية بالقاهرة

كتب محمود عبد الراضي ـ إيهاب المهندس

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الفيوم بمشاركة قطاع الأمن المركزى من ضبط ( 5 عناصر إجرامية " لعدد 4 منهم معلومات جنائية "، مقيمين بدائرة مركزى شرطة "أبشواى بالفيوم – الأهرام بالجيزة") لقيامهم بتكوين تشكيل عصابى تخصص فى تصنيع وتعبئة الألعاب النارية والشماريخ المحظور تداولها والإتجار فيها بدائرة مركز شرطة أبشواى ، وضُبط بحوزتهم سيارة محمل عليها (99 جوال دقيق مدعم "محظور بيعه" بوزن 4,950 طن - 17 جوال ردة بوزن544 كيلو جرام) .

كما ضُبط بحوزتهم (25 جوال بارود أسود بوزن 600 كيلو جرام - 2 كرتونة ألعاب نارية معدة للبيع بداخلهما "25 ألف صاروخ- 191شمروخ" - 5 أجولة بداخلهم فوارغ شماريخ معدة للتصنيع -2جوال من خام الكبريت المستخدم فى تصنيع الألعاب النارية الصواريخ بوزن 90 كيلو جرام - 11 علبة غراء - مطحنة تستخدم فى تصنيع الألعاب النارية - ميزان كهربائى - مثقاب كهربائى "شنيور") ، وبمواجهتهم أقروا بقيامهم بتصنيع الشماريخ والألعاب النارية المحظور تداولها، وحيازتهم للدقيق المدعم بغرض التربح من خلال بيعه فى السوق السوداء.