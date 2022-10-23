الحكومة الإسرائيلية تعلن موافقتها على تعيين هرتسى هاليفى رئيسا لأركان الجيش

كتب أحمد جمعة

أعلنت الحكومة الإسرائيلية، اليوم الأحد، موافقتها على تعيين اللواء هرتسي هاليفي في منصب رئيس الأركان الجديد للجيش الإسرائيلي.

وقالت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية، إنه من المتوقع أن يتولى منصبه يناير المقبل، خلفا للجنرال أفيف كوخافي.

وهرتسي هليفي هو جنرال في جيش الاحتلال الإسرائيلي ويشغل منصب رئيس الاستخبارات العسكرية (آمان) منذ سبتمبر 2014، وفي وقت سابق شغل منصب قائد الكلية الدولية للقيادة والأركان الذراع، وقائد فرقة الجليل العسكرية من وحدة التشغيل المنطوق الاستخبارات، قائد ماتكال وقائدا للواء المظليين في الجيش الإسرائيلي.

وتتم عملية اختيار مرشح جديد لرئاسة هيئة الأركان بالتنسيق والتشاور بين وزير جيش الاحتلال الإسرائيلي بيني جانتس ورئيس الأركان الحالي أفيف كوخافي.