البريد يوقع بروتوكولا لتقديم عروض توفير ومكافآت متميزة لعملاء البريد

كتبت هبة السيد

وقع البريد المصري، بروتوكول تعاون مع شركة ذا إنترتينر المتخصصة في تقديم برامج الولاء والمكافآت، مع أكثر من 250 علامة تجارية في جميع أنحاء الشرق الأوسط وجنوب إفريقيا والمملكة المتحدة وجنوب شرق آسيا؛ بهدف تزويد عملاء البريد المصري بإمكانية الوصول إلى مجموعة واسعة من العروض والخصومات في مختلف أنحاء العالم، في إطار دعم خطط الدولة الهادفة إلى تطبيق الشمول المالي والتحول الرقمي، وسعي البريد المصري نحو تقديم أفضل الخدمات والمزايا للمواطنين.

وقع البروتوكول الدكتور شريف فاروق، رئيس مجلس إدارة البريد المصري، وأحمد جابر، الرئيس التنفيذي لشركة ذا إنترتينر.



شريف فاروق وأحمد جابر

قال الدكتور شريف فاروق، رئيس مجلس إدارة البريد المصري، إن توقيع البريد المصري بروتوكول تعاون مع شركة ذا إنترتينر يهدف إلى توفير تطبيق إلكتروني عالمي متخصص في تصميم برامج الولاء والمكافآت يقدم خصومات وعروض توفير تنافسية متميزة لعملاء البريد المصري داخل مصر وفي مختلف أنحاء العالم من خلال مكاتب البريد في جميع أنحاء الجمهورية، بما يساهم في دعم خطط الدولة الهادفة إلى تطبيق الشمول المالي والتحول الرقمي وسعي البريد المصري نحو تحفيز وتشجيع جميع العملاء على استخدام وسائل الدفع الغير نقدي، مؤكدًا أن هذا التطبيق، والمزايا التي يقدمها يعد إضافة قوية للخدمات التي يقدمها البريد المصرى.

وأوضح "فاروق"، في بيان صحفي، اليوم الأحد، أن هذا البروتوكول يأتي استكمالا لجهود البريد المصري نحو تطوير خدماته واستحداث خدمات جديدة تستهدف شرائح مختلفة من العملاء، حيث أنه سيوفر لجميع عملاء البريد المصري إمكانية شراء المنتجات الاستهلاكية التي تقدمها شركة ذا إنترتينر عبر تطبيقها الإلكتروني من مصر ومختلف أنحاء العالم بما يُمكِّن جميع العملاء والتجار في مصر من الاستفادة من العروض والخصومات التي يقدمها تطبيق إنترتينر.



البريد يوقع بروتوكول تعاون مع شركة متخصصة في برامج الولاء

ومن جانبه قال الدكتور عادل الزرعوني، رئيس مجلس إدارة ذا إنترينر : "يشرفنا التعاون مع البريد المصري في هذه المبادرة الاستراتيجية حيث يشكل إطلاق برامج ذا إنترتينر للولاء والمكافآت في جمهورية مصر العربية خطوة مهمة في مسيرتنا للوصول للمستهلك المصري والمساهمة في تعزيز دور البريد المصري الريادي في تقديم مختلف الخدمات وذلك من خلال طرح عروض ومزايا جديدة وحصرية لعملاء البريد المصري ونسعى من خلال هذا التعاون لتحسين أسلوب وجودة الحياة للمستهلك المصري، وهو ما يعكس الرؤية المستقبلية للشركة، والتي تسعى جميع فرق العمل لدينا لتحقيقها."

ومن جانبه أعرب أحمد جابر، الرئيس التنفيذي لشركة ذا إنترتينر: " عن سعادته بتوقيع بروتوكول تعاون مع البريد المصري أحد أهم الكيانات الاقتصادية في مصر ويتمتع بانتشار واسع في جميع أنحاء الجمهورية بما يساهم في تحقيق أهداف الشركة والتوسع في السوق المصري مشيرًا إلى أنه بعد مرور أكثر من عامين ونصف منذ ظهور جائحة كورونا وتداعياتها المالية، أصبح المستهلك المصري يخطو نحو المستقبل بخطوات أكثر وعياً لعادات وسلوكيات الإنفاق، ومع تسارع وتيرة النمو للاقتصاد المصري للتعافي وفتح الأبواب أمام الاستثمارات الأجنبية أصبح الطريق مفتوحاً أمام ذا إنترتينر لمشاركة خدماتها مع المستهلك المصري بالإضافة إلى تطبيق المستهلك، سنقوم بتوسيع علاقاتنا مع المؤسسات والشركات في مصر، مع التركيز بشكل أساسي على قطاع الاتصالات والبنوك".