الإسماعيلية تشارك في أعمال المنتدى الأوروبي للحد من مخاطر الكوارث في اليونان

الإسماعيلية - صبرى غانم

شاركت محافظة الإسماعيلية في أعمال المنتدي الأوروبي للحد من مخاطر الكوارث و المنعقد في اليونان، كما شاركت في جلسات الطاولة المستديرة الوزارية التي تناولت الأولوية المفصلية لحوكمة المخاطر من أجل ترجمة الأقوال إلى أفعال من خلال حوار وتعاون دولي إقليمي.

مثَّل محافظة الإسماعيلية في الوفد المصري اللواء مهندس هنري إبراهيم المدير الإقليمي للشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة لإقليم القناة وسيناء وتم عرض نجاح تجربة محافظة الإسماعيلية في حوكمة الحد من المخاطر فى إطار عمل سنداي بإنشاء أول مركز إقليمي بمصر للشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة وبدء التحول الإلكتروني لإدارة الأزمات والكوارث للحد من إعداد المتضررين وسرعة إنقاذ الحياة وفق منظومة إلكترونية موحدة ومتطورة.

وناقشت البلدان المُشَارِكة السياقات الحالية، وتبادلت الخبرات، واطَّلعت على التهديدات الناشئة والمستقبلية، وعقب عرض التجارب المشاركة، اتفقت البلدان على تدابير محددة يمكنها اتخاذها بصورة مشتركة، بالاستفادة من المؤسسات والآليات للدول الإقليمية القائمة.

وصدرعن الجلسة بيان ختامي أوصى بمجموعة من المبادرات منها تعزيز الركائز الوقائية لآليات الحماية المدنية، واستكشاف الفرص التي تؤول إلى تعزيز الجهود في مجال الوقاية من خلال المؤسسات والآليات الحكومية والدولية والإقليمية التي تغطي حوض البحر الأبيض المتوسط، وتقديم خطة متوسطية في سياق مبادرة تمكين المدن من مجابهة الكوارث، وتحسين الشراكات مع الجهات الفاعلة الرئيسية لتعزيز توافر واستخدام بيانات نظم المعلومات الجغرافية ونظم الإنذار المبكر، ومعالجة الطبيعة المتطورة المحددة لمخاطر الحرائق من خلال تقاسم الخبرات، والجهود العابرة للحدود من أجل التنمية، وتعزيز التعاون الإقليمي في منطقة شرق البحر الأبيض المتوسط تحت مظلة آلية الاتحاد الأوروبي للحماية المدنية.

يذكر أن الوفد المصرى عقد العديد من اللقاءات الهامة كان من أبرزها اللقاء مع مساعد الأمين العام للأمم المتحدة مامي ميزاتوري، ومكتب الأمم المتحدة المكتب الإقليمي للدول العربية، ولقاء آخر مع سكرتير عام اتحاد دول حوض البحر المتوسط، ولقاء مع عمر يوسف سفير مصر باليونان.