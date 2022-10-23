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الأرصاد تكشف: ارتفاع طفيف فى درجات الحرارة بنهاية الأسبوع

الأحد، 23 أكتوبر 2022 09:31 ص
الأرصاد تكشف: ارتفاع طفيف فى درجات الحرارة بنهاية الأسبوع درجات الحرارة - ارشيفية
كتب ــ سمير حسنى

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توقعت الدكتورة منار غانم، «عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية»، استمرار انخفاض درجات الحرارة طوال الأسبوع الجارى، لتعاود الارتفاع الطفيف بمعدل درجة أو اثنتين مع نهاية الأسبوع.

فسرت «غانم» في مداخلة هاتفية للتليفزيون المصري، الانخفاض في درجات الحرارة الذى تشهده كافة أنحاء الجمهورية، إلى التأثر بكتل هوائية قادمة من جنوب أوروبا وامتداد منخفض جوي في طبقات الجو العليا.

أشارت إلى أن الأجواء معتدلة خلال فترات النهار على الوجه البحرى وشمال الصعيد، مع وجود أمطار خفيفة إلى متوسطة على السواحل الشمالية وتمتد إلى بعض محافظات جنوب الوجه البحري.

 


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