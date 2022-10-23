اليوم السابع
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استمرار رفع مياه الأمطار ليلا بمدن وقرى كفر الشيخ.. صور

الأحد، 23 أكتوبر 2022 09:58 م
استمرار رفع مياه الأمطار ليلا بمدن وقرى كفر الشيخ.. صور رفع مياه الأمطار
كفر الشيخ- محمد سليمان

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شهدت عدد من مدن وقرى محافظة كفر الشيخ، استمرار رفع مياه الامطار بالفترة المسائية، بتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، لتيسير الحركة المرورية للمواطنين.

 

تابعت المهندسة عايده ماضى، السكرتير العام المساعد للمحافظة، أعمال رفع مياه الأمطار بأحياء شرق وغرب مدينة كفر الشيخ، وبالقرى،، موجهه بسرعة رفع مياه الأمطار، من الشوارع الرئيسية والفرعية والمداخل والمخارج ومحيط المدارس، كما وجهت بالاستعداد الدائم على مدار الساعة لمجابهة مياه الأمطار بمدينة كفر الشيخ، بالتوازى مع رفع المياه بقرى المركز، بإشراف ومتابعة نواب رئيس المدينة لشئون القرى، ورؤساء قرى مركز كفر الشيخ.

 

وتابع جمال ساطور، رئيس مركز ومدينة بيلا، رفع مياه الامطار بأحياء المدينة، وقرى المركز، تنفيذاً لتعليمات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، مؤكداً على استعداد كافة الأطقم العمالية وتمركز المعدات وتوافر الأدوات بالمناطق المستهدفة، لرفع مياه الأمطار بشوارع المدينة، والتأكد من صيانة صفايات الأمطار، وسرعة الانتهاء من صيانة أعمدة الإنارة المتهالكة، وتغطية بيارات الصرف الصحى، والترع والمصارف التى تم تغطيتها، وحصر جميع سيارات الكسح ومعدات النظافة بمراكز ومدن المحافظة، والتأكد من صلاحية استخدامها لرفع وكسح المياه من الشوارع التى قد تنتج عن هطول أمطار.

 
رفع مياه الامطار ليلا
رفع مياه الامطار ليلا

 
جانب من رفع المياه
جانب من رفع المياه

جانب من رفع الامطار
جانب من رفع الامطار

رفع مياه الامطار ببيلا
رفع مياه الامطار ببيلا

رفع مياه الامطار ببيلا بكفر الشيخ
رفع مياه الامطار ببيلا بكفر الشيخ
 

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