اليوم السابع
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استعدادات أمنية مكثفة لتأمين مباراة الزمالك وسيراميكا اليوم

الأحد، 23 أكتوبر 2022 12:00 ص
استعدادات أمنية مكثفة لتأمين مباراة الزمالك وسيراميكا اليوم الزمالك- أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي

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أنهى رجال الأمن استعدادهم لتأمين مباراة الزمالك وسيراميكا فى الخامسة عصر اليوم الأحد، باستاد القاهرة الدولى فى الجولة الثانية لمسابقة الدوري الممتاز.
 
وشكلت الأطقم الأمنية للمجموعة الأفريقية غرف عمليات لتأمين دخول الجماهير واللاعبين وطاقم التحكيم للاستاد. 
 
ويدخل الزمالك الموسم الحالى بشكل مختلف بعدما دعم فريقه بعدة لاعبين جدد، حيث تعاقد مع محاور الوسط الثلاثي نبيل عماد دونجا وزكريا الوردي وعمرو السيسي، بينما انضم عمر جابر ومصطفى الزنارى لتدعيم الخط الخلفي. وفى الهجوم، تعاقد الزمالك مع سامسون أكينيولا وإبراهيما نداى ومصطفى شلبي والمهاجم الواعد يوسف حسن.
 
وتنقل قناة أون تايم سبورتس مباراة الزمالك وسيراميكا بالدوري المصرى فى وجود استوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية.
 
 

الزمالك

سيراميكا كليوبترا

الدورى المصرى

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