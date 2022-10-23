ارتفاع الإمدادات العالمية للنفط والغاز لتصل 100.4 مليون برميل يوميا

كتبت - مروة الغول

تشير التقديرات الأولية إلى ارتفاع الإمدادات العالمية من النفط الخام وسوائل الغاز الطبيعي خلال شهر يوليو 2022 بنحو 1.4 مليون ب/ي، أي بنسبة 1.4% مقارنة بمستويات الشهر السابق، لتصل إلى حوالي 100.4 مليون ب/ي ، وذلك وفقا النشرة الشهرية حول التطورات البترولية في الأسواق العالمية لمنظمة "أوابك ".

وذكرت النشرة الصادرة خلال الشهر الجارى، ارتفاع إجمالي إمدادات الدول المنتجـة مـن خارج أوبك بنسبة 1.8% ليصل إلى نحـو 66.1 مليـون ب/ي، كمـا ارتفعت إمدادات الدول الأعضاء في منظمة أوبك بنسبة 0.6% لتصل إلى نحو 34.3 مليون ب/ي.

أمـا فيما يخص إمدادات مجموعة دول أوبك + مـن الـنفط الخـام،أشارت النشرة، ارتفعت خلال شهر يوليو 2022 بنحو 549 ألف ب/ي، أي بنسبة 1.4% مقارنة بمستويات الشهر السابق، لتصل إلـى حـوالي 40.3 مليـون ب/ي، حيث ارتفعت إمدادات الدول المنتجـة مـن خـارج أوبـك والأعضاء في مجموعة اوبك + بنسبة 1.7% لتصل إلى نحو 15.3 مليون ب/ي، كما ارتفعت إمدادات الدول العشر الأعضاء في منظمة أوبك، وهي أعضاء في مجموعة أوبك+، بنسبة %1.2 لتصل إلى نحو 25 مليون ب/ي.