إصابة شخصين فى حادث انقلاب دراجة بخارية بالشرقية

الشرقية فتحية الديب

أصيب شخصين، بكدمات وجروح بأنحاء متفرقة بالجسد، إثر وقوع حادث انقلاب دراجة بخارية، طريق "النوافعة - فاقوس" بعد منطقة الحدايدة، نطاق مركز فاقوس، بمحافظة الشرقية.

تلقى اللواء محمد صلاح، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء محمد الجمسى، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود إشارة من مستشفى فاقوس بوصول شخصين مصابين بكدمات وجروح بأنحاء متفرقة بالجسد.

بالانتقال والفحص تبين من التحريات الأولية وقوع حادث انقلاب دراجة بخارية، ما أسفر عن إصابة شخصين بكدمات وجروح بأنحاء متفرقة بالجسد.

على الفور، انتقلت سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث وجرى نقل المصابين جميعًا إلى مستشفى فاقوس المركزى لتلقى الإسعافات الطبية والعلاج اللازم، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وأخطرت جهات التحقيق لمباشرة التحقيقات.