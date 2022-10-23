إزالة 19 حالة تعد على الأرض الزراعية وأملاك الدولة بمركز المحلة في الغربية

الغربية ـ فريق المحافظات

أكد اللواء وجدى الجروانى رئيس مركز ومدينة المحلة الكبرى على استمرار أعمال حملات إزالة التعديات على الأراضى الزراعية و أملاك الدولة خلال أعمال المرحلة الثالثة من الموجة العشرين تحت إشراف المحاسب صلاح حشيش نائب رئيس المدينة والمهندس محمد صالح مدير إدارة حماية الأراضي بالإدارة الزراعية و اللواء أسامة ابو فرد مساعد مدير أمن الغربية لفرقة شرطة المحلة والعقيد محمد حوام مأمور مركز المحلة بالتنسيق مع رؤساء الوحدات المحلية.

حيث تم إزالة 4 حالات تعدى على الأرض الزراعية فى المهد بنطاق الوحدات المحلية لشبرابابل بقرية كفر حجازى و المعتمدية بقرية سندسيس عبارة عن قواعد و سملات خرسانية و مبانى بالبلوك بمساحة 2 قيراط و 4 سهم كما تم إزالة 15 حالة تعدى على أملاك رى بحرى زفتى عبارة عن مبانى بمساحة 745 مترا مربعا.

كما تم مصادرة مواد البناء وإيقاف جميع أعمال التعديات والتحفظ على المعدات المشاركة واتخاذ كافة الاجراءات القانونية ضد المخالفين.