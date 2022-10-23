إحالة طالبة وصديقها للمحاكمة العاجلة لاتهامهما بقتل عشيقها بالنزهة

كتب عبد الله محمود

قررت نيابة النزهة، إحالة طالبة جامعية وصديقها للمحاكمة العاجلة، لاتهامهما بقتل عشيق الأولى فى منطقة النزهة.

كانت المتهمة أدلت باعترافات تفصيلية خلال تحقيقات النيابة العامة معها، إنها كانت على علاقة عاطفية بالمجني عليه، تطورت فيما بعد إلى علاقة جسدية كاملة، إلا أنه قرر إنهاء تلك العلاقة، فقررت التعرف على صديقه، والتقرب منه والدخول معه في علاقة عاطفية انتقاما من القتيل.

وكشفت التحقيقات، عن أن المتهمة بعد اشتراكها مع زميلها في قتل عشيقها، شعرت بالندم والقلق وروت ما حدث لزميلة أخرى بالجامعة وقامت الأخيرة بإبلاغ الشرطة، وأكدت التحريات صحة الواقعة.

على الفور تم ضبط المتهمان، وبمواجهتهما اعترافا بارتكاب الواقعة، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيالهما، واخطرت النيابة العامة، التى أمرت باحالتهما إلى المحاكمة الجنائية عقب انتهاء التحقيقات معهما.