اليوم السابع
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أوكرانيا: مقتل 430 طفلا وإصابة 820 آخرين منذ بدء العملية العسكرية الروسية

الأحد، 23 أكتوبر 2022 11:57 ص
أوكرانيا: مقتل 430 طفلا وإصابة 820 آخرين منذ بدء العملية العسكرية الروسية الجيش الروسى - صورة أرشيفية
أ.ش.أ

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ذكرت السلطات الأوكرانية، أن القوات الروسية قتلت 430 طفلا منذ بدء العملية العسكرية في أواخر شهر فبراير الماضي.

وأوضح بيان لمكتب الإدعاء العام الأوكراني، حسبما أفادت وكالة أنباء "يوكرين فورم" الأوكرانية، اليوم الأحد، "أن العملية العسكرية الروسية أسفرت حتى اليوم، عن مقتل 430 طفلا وإصابة 820 آخرين". 

وأشار مكتب الإدعاء العام إلى أن هذه الأرقام ليست الحصيلة النهائية للقتلى والمصابين، وذلك نظرا للعمليات العسكرية الجارية في عدة مناطق.

وتضررت 2663 مؤسسة تعليمية في أوكرانيا جراء القصف الروسي على منشآت مدنية وتعليمية، منهم 326 مؤسسة تعليمية تم تدميرها بالكامل، بحسب مكتب الإدعاء الأوكراني.

وقال مكتب الإدعاء العام إنه تم تسجيل معظم الضحايا في منطقة دونيتسك، تلتها خاركيف ثم العاصمة كييف.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أمر في 24 فبراير الماضي، ببدء عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا، مشيرا إلى أن هذه العملية جاءت استجابة لطلب المساعدة من رؤساء جمهوريات دونباس.

وشدد بوتين على أن موسكو ليس لديها خطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية، لكنها تهدف إلى نزع السلاح، وردت الولايات المتحدة وحلفاؤها بفرض عقوبات صارمة، وقاموا بزيادة إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا.

 


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