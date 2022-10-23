أوكرانيا: روسيا تنفذ هجمات بالقرب من باخموت وتقصف دنيبروبتروفسك بالمدفعية الثقيلة

ونقلت وكالة أنباء (يوكرينفورم) الأوكرانية عن بيان الهيئة القول "إن الجيش الروسي يحاول الاحتفاظ بالأراضي التي تم الاستيلاء عليها مؤقتا، مع تركيز الجهود على مهاجمة قوات الدفاع الأوكرانية في مناطق معينة".

وفي نفس الوقت، مازال الجيش الروسي يحاول القيام بعمليات هجومية في اتجاهي باخموت وأفدييفكا حيث أفاد البيان "في الساعات الأربع والعشرين الماضية، صدت وحدات من قوات الدفاع هجمات الروس خارج مناطق باخموت وباخموتسكي وإيفانهجراد ومارينكا وسوليدار وأوزاريانيفكا وأودراديفكا في منطقة دونيتسك وبيلوهوريفكا في منطقة لوجانسك".

وواصل الجيش الروسي، قصف مواقع القوات الأوكرانية على طول خط التماس حيث قام أمس بقصف مكثف للبنية التحتية الحيوية والمساكن المدنية، منتهكا بذلك أعراف القانون الإنساني الدولي وقوانين الحرب وأعرافها بينما أسقطت قوات الدفاع الأوكرانية أكثر من نصف صواريخ كروز والطائرات بدون طيار الهجومية التي أطلقها الجيش الروسي.

وفي نفس السياق، قصفت القوات الروسية منطقة دنيبروبتروفسك بالمدفعية الثقيلة وباستخدام أنظمة إطلاق صواريخ متعددة، حسبما أفاد فالنتين ريزنيشنكو رئيس الإدارة العسكرية الإقليمية في دنيبروبتروفسك.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد أعلن في وقت مبكر من يوم 24 فبراير الماضي القيام بعملية خاصة في أوكرانيا بسبب دونباس حيث تحولت فيما بعد إلى صراع عسكري بين الطرفين وفرض عقوبات على روسيا.